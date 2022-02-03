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Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi - Son Dakika

Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

03.02.2022 10:33
Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

DG Sivasspor'da tecrübeli futbolcu Leke James ameliyat edildi.

DG Sivasspor'da tecrübeli futbolcu Leke James ameliyat edildi.

Sivasspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Leke James'in ameliyat edildiği açıklandı. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Leke James, geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık neticesinde yapılan kontrollerde ameliyat gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı tespit edildi. Oyuncumuz İstanbul Fulya Acibadem Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz artroskopik kıkırdak transferi ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

29 yaşındaki forvet oyuncusunun uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı edinilen bilgiler arasında. - SİVAS

Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi
Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

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Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi - Son Dakika Spor


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