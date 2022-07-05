İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcular sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS

Bolu 'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor 'da, sağlık kontrolleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Mustapha Yatabare, Sivasspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika

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