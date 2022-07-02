Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

02.07.2022 13:26
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otelin sahasında çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Dayanıklılık koşularıyla süren antrenman, kanat şut çalışmaları ve yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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