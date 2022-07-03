SPOR Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor

03.07.2022 14:24

Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyorSİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi Bolu'daki kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor

SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi Bolu'daki kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 5'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ekip daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Takım son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Günü tek antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. (DHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampındaki çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement