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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır - Son Dakika
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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maça hazırlandı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

02.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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