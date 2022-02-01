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Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

01.02.2022 14:55

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla son erdi.

Sivasspor'da kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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