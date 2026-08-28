Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, Batman Petrolspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Karşılaşma yarın oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması, yarın saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

Batman Petrolspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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