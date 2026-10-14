Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarına İsmet Taşdemir yönetiminde başladı

Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarına İsmet Taşdemir yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde pas ve taktik çalışıldı, dün Bandırmaspor maçında süre alan oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.
Ligde dün oynanan Bandırmaspor maçında süre alan oyuncular, yenilenme antrenmanı yaptı.
Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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