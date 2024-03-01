Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligin en fazla gol atan 3. takımına karşı gol yemeden maçı bitirdik. Bir iki karambol haricinde pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız karşı karşıya pozisyonları değerlendirebilseydik belki de çok hak etmeden 3 puan alacaktık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Öncelikle Sami Uğurlu Hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir takım kurmuş durumda. Oyun anlamında çok etkili olabilecek futbolculara sahipler. Böyle bir deplasmanda, ligin en fazla gol atan 3. takımına karşı gol yemeden maçı bitirdik. Bir iki karambol haricinde pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız karşı karşıya pozisyonları değerlendirebilseydik belki de çok hak etmeden 3 puan alacaktık. En azından şunu gördük iyi mücadele eden, elindeki kadroyla, sahada uyguladığı varyasyonlarla iyi bir Sivasspor vardı. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza, onların güzelliklerine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta taraftarlarımızı da tribüne bekleyip kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Gol yemeden maçı bitirdik' - Son Dakika
Trabzonspor, Şubat ayında oynadığı zorlu müsabakaların hikayesini anlatan bir video yayımladı. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları ve takımın maçlara hazırlık süreci görüntülerde yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
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