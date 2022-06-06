Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Son Dakika
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Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

06.06.2022 11:11

- Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı 60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

- Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

SİVAS - 60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren Sivasspor'da kutlamalar sürüyor. Tarihinde ilk kez kupa şampiyonu olan Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün paylaştığı fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı. Sivas ekibi "60. Türkiye Kupası şampiyonu DG Sivasspor'umuzun bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar TBMM Başkanı Şentop, Beykoz'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı açılışında konuştu (2) TBMM Başkanı Şentop, Beykoz'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı açılışında konuştu (2)
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Son Dakika

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