Sivasspor'un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Bolu ve Avusturya'da gerçekleştireceği hazırlık kamplarının programı belli oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Pazartesi günü Sivas'ta toplanacak futbolcular, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran Salı günü 1. etap kampı için Bolu'ya gidecek.

Takım, 29 Haziran Çarşamba günü Gerede ilçesinde ilk çalışmasını yapacak ve 12 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Sivasspor kafilesi, çalışmalarına 2 gün ara verdikten sonra 2. etap kamp programı için 15 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Sporcular, 26 Temmuz'a kadar Burgenland eyaletinin Güssing ilçesine bağlı Stegersbach kasabasında çalışmalarını sürdürecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, 20 Temmuz Çarşamba günü Macaristan temsilcisi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz Cuma günü Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ve 25 Temmuz Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah takımıyla hazırlık maçı oynayacak.