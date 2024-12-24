Sivasspor'un Devre Arası Kamp Programı Belli Oldu

Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara bu maçın ardından 5 gün izin verildi.

Sivasspor, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devre arası kampına başlayacak. 10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın ardından Sivas'a dönerek Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.