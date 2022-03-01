Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük - Son Dakika
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Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük

01.03.2022 09:52
Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük - Son Dakika


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