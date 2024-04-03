Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından pasında Güven Yalçın topu çıkmadan ceza sahası içine gönderdi. Kaleci Ali Şaşal'ın kontrol edemediği topu defans uzaklaştırdı.
15. dakikada Camara'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Turgunbayev'in vuruşunda kaleci Sirigu meşin yuvarlağı çıkardı.
19. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Sirugu meşin yuvarlağı çıkardı.
22. dakikada Salih Dursun'un ceza sahası içine ortasında Lasagna topu kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çizginin üzerinden çıkardı.
Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Turgunbayev, Manaj
Yedekler: Nikoloc, N'jie, İbrahim Akdağ, Burak Kapacak, Emrah Başsan, Kvet, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Caktas, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Bülent Uygun
V. Fatih Karagümrük: Sirigu, Salih Dursun, Biraschi, Koray Günter, Veseli, Paoletti, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna
Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Can Keles, Mendes, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Efecan Mızrakçı, Markao, Adnan Uğur, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kart: Bertolacci (Fatih Karagümrük) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika
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