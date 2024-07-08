Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 8. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ile başladı. Ardından aerobik koşular yapan Yiğidolar, top tekniği çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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