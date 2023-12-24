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Siverek Belediyespor - Kilis Belediyespor maçında futbolcu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Siverek Belediyespor - Kilis Belediyespor maçında futbolcu hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Ligi maçında, Kilis Belediyespor futbolcusu Enver Uçar'ın dili boğazına kaçtı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini çağırdı ve Uçar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan futbolcunun tedavisi devam ediyor.

Siverek Belediyespor - Kilis Belediyespor maçında futbolcu hastaneye kaldırıldı
24.12.2023 - 17:55,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Ligi maçında, dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Bölgesel Amatör Ligi 8'inci grup 11. haftasında Siverek Belediyespor ile Kilis Belediyespor, Siverek Firkan Tüysüz Stadında karşılaştı.

Maçın 65'inci dakikasında Kilis Belediyespor futbolcusu Enver Uçar (26) ile Siverek Belediyespor futbolcusu Hakan Başaran (23) ikili mücadeleye girdi.

İkili mücadelede çarpışan futbolculardan Enver Uçar'ın dili boğazına kaçtı.

Maçı durduran hakem Yusuf Can Teker, sağlık ekiplerini sahaya çağırdı.

Sahada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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