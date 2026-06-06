Şiyar Paylı'nın 22 Madalyası ve Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şiyar Paylı'nın 22 Madalyası ve Olimpiyat Hedefi

Şiyar Paylı\'nın 22 Madalyası ve Olimpiyat Hedefi
06.06.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 yaşındaki karateci Şiyar Paylı, 22 madalya kazanarak olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Şiyar Paylı, katıldığı Türkiye, Balkan ve bölgesel karate şampiyonalarında toplam 22 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Paylı, hedefinin olimpiyat şampiyonluğunu söyledi.

Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 6. sınıf öğrencisi Şiyar Paylı, eğitim hayatıyla birlikte spor çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Küçük sporcu, haftanın 5 günü hem okula hem de antrenman yaptığı spor merkezine gitmek için günlük ortalama 4 kilometre yol kat ediyor. Babası tarafından karateye olan ilgisi küçük yaşlarda keşfedilen Paylı, antrenmanlarını eğitmeni gözetiminde disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken sporcu, katıldığı ulusal ve uluslararası karate organizasyonlarında 22 madalya kazanarak yaşının iki katı kadar madalya sahibi oldu.

Hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Başarılarını daha ileriye taşımayı hedefleyen Paylı, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmayı, ardından olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek şampiyonluk elde etmeyi amaçladığını ifade etti. 29-31 Mayıs tarihinde İstanbul'da düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Turnuvasında 40 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan Paylı, ailesine büyük sevinç yaşattı. Paylı'yı makamında kabul eden Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Yazıcı, genç sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Şiyar Paylı: "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Karate sporcusu Şiyar Paylı, "En son Balkan Şampiyonası'na katıldım. Oradan birinci olarak çıktım, çok mutlu oldum. Ülkem ile gurur duyuyorum. Hocalarım ve ailen benimle gurur duydu. 3 yıldır bu karate sporu ile ilgileniyorum. Toplamda 22 madalya kazandım. Hedefin Avrupa şampiyonasından sonra olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Neşet Aydın: "Çok rahat maçlar çıkartarak şampiyon oldu"

Karate sporu eğitmeni ve milli antrenör Neşet Aydın, "Sporcumuz Şiyar Paylı, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonu olarak 30. Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu yıl İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya, şampiyon olarak gittik. Ben de milli antrenör olarak katıldım. Şiyar orada tüm rakiplerini yenerek, çok rahat maçlar çıkartarak şampiyon oldu. Ülkemize, büyük bir gurur getirdi, ülkemize bir madalya getirmiş oldu, şampiyonluk getirmiş oldu ayrıca burada Türkiye genel klasmanda şampiyon olarak ayrıca ayrı bir gurur yaşadık. Başta sporcuma ve diğer sporculara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İsa Yazıcı: "Şanlıurfa'mızı spor şehri yapma yolunda çalışmaya devam edeceğiz"

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, "Şiyarımız bizim gururumuz, Şanlıurfa, Türkiye'deki genç potansiyeli yüksek bir vilayet. ve gençlerimizin sporla iştigal etmesi büyük bir gurur verici bir olay. Şiyarımız Viranşehir'de karate branşında emek veriyor hocalarımızla birlikte yıllardır çalışıyor. İstanbul'da düzenlenen son Balkan Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Balkan şampiyonu oldu ve bizi gururlandırdı. Şehrimizi gururlandırdı, gençlerimizin spor salonlarında spor yapması, salonlarımızı dolduruyor olması gurur verici, inşallah konuştuk, sohbet ettik, hocalarımızla da bir hedef belirledik. Şanlıurfa'dan olimpiyatlara bu branşta sporcu göndermek istiyoruz. Şiyar buna talip inşallah da çalışacak, gayret edecek, olimpiyatlarda da şanlı bayrağımızı temsil edecek. ve ben bu vesileyle hem gençlerimizin spor yapmasını hem salonlarımızı doldurması hem de farklı branşlarda şehrimizin anılmasına vesile olan Şiyar kardeşimizi tebrik ediyorum, ailesini de tebrik ediyorum. Çok önemli anne-babasını ve kardeşlerini de tebrik ediyorum, hocalarımı tebrik ediyorum e nihayetinde de Şiyar kardeşimizin sayıları artsın diye biz de mücadele ediyoruz. Bu şehrin genç potansiyelini sporla buluşturup, inşallah Şanlıurfa'mızı Türkiye'de spor şehri yapma yolunda gayretle, azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şiyar, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şiyar Paylı'nın 22 Madalyası ve Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:22:36. #7.13#
SON DAKİKA: Şiyar Paylı'nın 22 Madalyası ve Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.