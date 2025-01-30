Skriniar, Fenerbahçe'ye Katılmaktan Mutlu

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Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak oyuncu Milan Skriniar, taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sarı-lacivertli oyuncunun sağlık kontrollerinin de tamamlandığı açıklandı.