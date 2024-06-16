Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nun ilk maçında Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Stuttgart Arena'da oynanan ve karşılıklı golleri atıldığı müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İLK GOL ERIKSEN'DEN

Karşılaşmanın17. dakikasında Jonas Wind'in güzel pasında topu ağlara gönderen Christian Eriksen, takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SLOVENYA BERABERLİĞİ YAKALADI

Slovenya ise bu gole 77. dakikada Erik Janza'nın ceza sahası dışından attığı golle karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

EURO 2024'TE BERABERE BİTEN İLK MAÇ

Slovenya ile Danimarka arasında oynanan maç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın beraberlikle tamamlanan ilk karşılaşması oldu. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada takımlardan herhangi biri sahadan galibiyet ayrılmayı başarmıştı.