Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı. Maçın 17. dakikasında Danimarka'nın golünü atan Christian Eriksen, takımını 1-0 öne geçirdi. Slovenya ise 77. dakikada Erik Janza'nın golüyle beraberliği sağladı. Bu maç, şampiyonanın beraberlikle sonuçlanan ilk karşılaşması oldu.

16.06.2024 20:41
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nun ilk maçında Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Stuttgart Arena'da oynanan ve karşılıklı golleri atıldığı müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İLK GOL ERIKSEN'DEN

Karşılaşmanın17. dakikasında Jonas Wind'in güzel pasında topu ağlara gönderen Christian Eriksen, takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

SLOVENYA BERABERLİĞİ YAKALADI

Slovenya ise bu gole 77. dakikada Erik Janza'nın ceza sahası dışından attığı golle karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı

EURO 2024'TE BERABERE BİTEN İLK MAÇ

Slovenya ile Danimarka arasında oynanan maç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın beraberlikle tamamlanan ilk karşılaşması oldu. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada takımlardan herhangi biri sahadan galibiyet ayrılmayı başarmıştı.

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Son Dakika Spor Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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