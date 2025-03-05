Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'in transferi için İngiltere'ye gidiyor. 2012'de İnter'de Sneijder'le birlikte forma giyen 30 yaşındaki Hırvatın sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Kovacic 2012'de Wesley Sneijder'le birlikte İnter'de forma giymişti. Sneijder'in Galatasaray'la anlaşmasının ardından Serie A devinde 10 numaralı formayı giydi

05.03.2025 10:28  Güncelleme: 10:43
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Manchester City'nin yıldızına talip olduğu öğrenildi. 2012'de İnter'de Sneijder'le birlikte forma giyen 30 yaşındaki Hırvatın sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, transferde Livakovic'in de yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yaz ayı transfer dönemini erken açan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco'nun daha şimdiden bir dizi görüşme yaptığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu için nabız yokladığı bildirildi.

Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

Fotomaç'ın haberine göre, listenin ilk sırasında ise Manchester City'den Mateo Kovacic yer alıyor. Hırvat yıldızın sözleşmesinin 2027'de sona ereceği İngiliz devinden yaz döneminde ayrılma ihtimali çok yüksek. Kovacic 2012'de Wesley Sneijder'le birlikte İnter'de forma giymişti. Sneijder'in Galatasaray'la anlaşmasının ardından Serie A devinde 10 numaralı formayı giyen Kovacic 2015'te 38 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı.

Sneijder\'in 10 numarasını söküp atan yıldız futbolcu Fenerbahçe\'ye geliyor

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Son Dakika Spor Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    Fenerbahçe şampiyon bu sene 39 25 Yanıtla
  • ayhan1903:
    boş topçu bulaşmayın 10 16 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    siz kim kovaçiç kim.iyice şımardı bu sarı civcivler:)) 4 13 Yanıtla
  • Tuna Han:
    kol gibi yalan haber transfer sezonuna daha kaç ay var eğer ki gerçekten öyle birşey var olup Fenerbahçe bilgi sizdirdiysa size fenerin vay haline 5 5 Yanıtla
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