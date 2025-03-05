Sneijder\'in 10 numarasını söküp atan yıldız futbolcu Fenerbahçe\'ye geliyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Manchester City'nin yıldızına talip olduğu öğrenildi. 2012'de İnter'de Sneijder'le birlikte forma giyen 30 yaşındaki Hırvatın sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, transferde Livakovic'in de yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yaz ayı transfer dönemini erken açan Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco'nun daha şimdiden bir dizi görüşme yaptığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu için nabız yokladığı bildirildi.

Fotomaç'ın haberine göre, listenin ilk sırasında ise Manchester City'den Mateo Kovacic yer alıyor. Hırvat yıldızın sözleşmesinin 2027'de sona ereceği İngiliz devinden yaz döneminde ayrılma ihtimali çok yüksek. Kovacic 2012'de Wesley Sneijder'le birlikte İnter'de forma giymişti. Sneijder'in Galatasaray'la anlaşmasının ardından Serie A devinde 10 numaralı formayı giyen Kovacic 2015'te 38 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atmıştı.