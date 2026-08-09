Söke 1970 Spor, Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Söke 1970 Spor, Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Söke 1970 Spor, Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Söke 1970 Spor, yeni sezon öncesi antrenmanlarını Altınordu Tesisleri'nde sürdürüyor.

Söke 1970 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında haftanın son antrenmanını Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Söke 1970 Spor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Haftanın son çalışmasını, Söke Şehir Stadı'nın çimlerinin bakımda olması ve sezonun ilk karşılaşmasına hazırlık amacıyla Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapan takımda, Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık da antrenmanı takip etti. Teknik Direktör Serkan Baziya ve ekibinin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Çift antrenmanla yoğun geçen haftayı tamamlayan Söke 1970 Spor, hazırlıklarına belirlenen program doğrultusunda devam edecek. Takımın yeni sezon öncesindeki çalışmalarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke 1970 Spor, Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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