Söke Belediye Başkanı, Dünya Şampiyonu Özge Güder'i Ağırladı

Spor

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Macaristan'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda 70 kg üstü Low Kick kategorisinde dünya şampiyonu olan Sökeli Milli Sporcu Özge Güder'i makamında ağırladı. Ziyarete, başarılı sporcunun antrenörü Kenan Sıtacı da eşlik etti.

Başkan Arıkan, dünya şampiyonu Özge Güder'e kariyerinde daha nice başarılara imza atması temennisinde bulundu ve kendisine bir hediye takdim etti. Genç sporcunun elde ettiği başarının Söke için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Arıkan, sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Özge Güder ise elde ettiği başarıda büyük emekleri olan antrenörü Kenan Sıtacı'ya ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Dünya Şampiyonu Özge Güder Başkan Arıkan'a da ilgisi için ayrıca teşekkür etti. - AYDIN