Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı - Son Dakika
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Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı

04.04.2022 10:37
Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı

Erkeklerde 8, bayanlarda ise bir kupa alan Söke Belediyespor, mücadele ettiği tüm kategorilerde derece yapmayı başararak, sezonu dokuz kupayla tamamladı.

Erkeklerde 8, bayanlarda ise bir kupa alan Söke Belediyespor, mücadele ettiği tüm kategorilerde derece yapmayı başararak, sezonu dokuz kupayla tamamladı.

Geçtiğimiz hafta sonu sezonun maçları Büyük Erkekler, Küçük Erkekler ve Veteranlar kategorilerinde oynanırken, Söke Belediyespor yine boş geçmedi. Büyükler Masa kategorisinde Söke Belediye Spor çifte kupa aldı. Söke Belediye Spor (A ) takımı ikinci, Söke Belediye Spor (B) takımı ise üçüncü oldu.

Diğer taraftan Aydın Bölgesel Ligi'nde Söke Belediyesporlu sporcular İbrahim Karaburçak ve Aziz Toprak Ateş ile Küçük Erkekler kategorisinde üçüncü oldu. Söke Belediyespor'un Servet Aydın, Ahmet Çakır, Ali Alper ve İsmail Masar'dan oluşan Veteran takımı ise yapılan müsabakalar sonucunda Aydın Bölgesel Liginde üçüncülük elde etmeyi başardı. - AYDIN

Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı
Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı

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Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı - Son Dakika


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