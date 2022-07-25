Somaspor'a golcü takviyesi - Son Dakika
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Somaspor'a golcü takviyesi

25.07.2022 12:52
Somaspor'a golcü takviyesi

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Somaspor, kadrosunu bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la güçlendirdi.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Somaspor, kadrosunu bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la güçlendirdi. Kariyerinde daha önce Atakum Belediyespor, Pazarspor, Erokspor formalarını da giyen 1.88 boyundaki golcü, geçen sezonun ilk yarısını Kırşehir Belediyespor, ikinci yarısını ise Karşıyaka'da geçirdi. Can, Kırşehir ve Karşıyaka'da 2'şer gol kaydetti. Soma, kampta 1 Ağustos'ta Karşıyaka, 2 Ağustos'ta Iğdır FK ile özel maç oynayacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Rizespor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor'a golcü takviyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor'a golcü takviyesi - Son Dakika
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