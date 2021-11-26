Somaspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iyi başlamasına rağmen son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaşan Somaspor, yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Süleyman Bahadır görev alacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Kötü gidişatımıza son vermek istiyoruz. Bu maç bizim adımıza büyük önem taşıyor. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alan tarafın biz olacağına inanıyorum" dedi.