Somaspor evinde Aksaray Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Somaspor evinde Aksaray Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk haftasında Somaspor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 82'de Mustafa Doğru'nun golüyle maçtan 1 puan çıkardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk eden Somaspor gol düellosu şeklinde geçen maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Konuk Aksaray ekibi, 10'uncu dakikada Bahattin'in golüyle öne geçti: 0-1. Somaspor, 22'nci dakikada Mehmet Gündüz'le beraberliği yakaladı: 1-1. Somaspor, dakikalar 28'i gösterdiğinde Hümeyir'in kendi kalesine attığı golle üstün duruma geçti: 2-1. Aksaray Belediyespor, 32'nci dakikada Bahattin'le beraberliği yakalarken, 36'ncı dakikada bir kez daha Bahattin'le sevindi ve rakibi karşısında 3-2 öne geçti. İlk devreyi 3-2 geride kapatan Somaspor, 82'nci dakikada Mustafa Doğru'nun golüyle skora denge getirdi: 3-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Doğru, Aksaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor evinde Aksaray Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor evinde Aksaray Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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