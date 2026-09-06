Somaspor evinde Aksaray Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk eden Somaspor gol düellosu şeklinde geçen maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Konuk Aksaray ekibi, 10'uncu dakikada Bahattin'in golüyle öne geçti: 0-1. Somaspor, 22'nci dakikada Mehmet Gündüz'le beraberliği yakaladı: 1-1. Somaspor, dakikalar 28'i gösterdiğinde Hümeyir'in kendi kalesine attığı golle üstün duruma geçti: 2-1. Aksaray Belediyespor, 32'nci dakikada Bahattin'le beraberliği yakalarken, 36'ncı dakikada bir kez daha Bahattin'le sevindi ve rakibi karşısında 3-2 öne geçti. İlk devreyi 3-2 geride kapatan Somaspor, 82'nci dakikada Mustafa Doğru'nun golüyle skora denge getirdi: 3-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.