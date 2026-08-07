Somaspor, Sol Bek Serkan Yola ile Anlaştı

2'nci Lig temsilcisi Somaspor, dış transferde Bornova 1877'den sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon ilk yarıda Bölgesel Amatör Lig'de Kuşadasıspor forması giyen 29 yaşındaki savunmacı, ikinci devrede Bornova ekibiyle 3'üncü Lig'de 12 müsabakada görev yaptı.

Bornova 1877 ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Serkan, yeni sezonda Somaspor için top koşturacak. Tecrübeli oyuncu daha önce 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de 112 maça çıktı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Serkan Yola'ya şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.