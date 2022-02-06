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Somaspor tam gaz ileri - Son Dakika

Somaspor tam gaz ileri

06.02.2022 11:59
Somaspor tam gaz ileri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenen Somaspor son 5 maçını kazanarak üst sıralar için iddialı konuma geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenen Somaspor son 5 maçını kazanarak üst sıralar için iddialı konuma geldi. Son yenilgisini Ankaraspor deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Ege ekibi ardından 1461 Trabzon, İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Diyarbekirspor ve Ergene Velimeşespor maçlarını kayıpsız geçerek Play-Off yolunda oldukça umutlandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. 5'te 5 yaparak ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Ancak önümüzde çok yol var. Rehavete kapılmadan, ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


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Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Play Off, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor tam gaz ileri - Son Dakika Spor


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