Somaspor yarın deplasmanda eksi 5 puanı bulunan Hatayspor ile karşılaşacak

Somaspor yarın deplasmanda eksi 5 puanı bulunan Hatayspor ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Somaspor'un 9 maçta 4 puanı, düşme potasındaki Hatayspor'un ise eksi 5 puanı bulunuyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Sebatspor ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor oynadığı 9 maçta 4 puan toplarken, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.
Kaynak: DHA
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