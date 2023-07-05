Son Dakika: Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak - Son Dakika
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Son Dakika: Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak

05.07.2023 17:49

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in transfer sezonunda sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Arda Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok net açıklamalarda bulundu. Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde genç yıldızın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyeceğini belirtti.

"ARDA GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak. dedi.

"ALLAH EN HAYIRLISINI YAZSIN"

Koç ayrıca, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Arda dan fenere fayda gelmez Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • Hbo Hbo: Bir tsli olarak eger Aziz Yildirim olsaydi Arda ben gitmek istiyorum bile diyemezdi. Is bilmez baskan, bizim baskan da ayni bu. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Yasin Korkmaz: Bence cok yalana gerek yok sayin koç beceremediniz basina yansidigi kadariyla tipki Fenerbahçe yi sampiyon yapmayi beceremediyiniz gibi Fenerbahçe yi siyaset in icine cekip cikmaza suruklediniz biz kendi basimiza bi cumhuriyettik bizi muhtarliga cevirdiniz !!! Cevap Yaz 35 6 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son Dakika: Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak - Son Dakika
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