Son dakika: Altay'da başkan adaylığı için Kasapoğlu karar aşamasında - Son Dakika
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Son dakika: Altay'da başkan adaylığı için Kasapoğlu karar aşamasında

13.04.2022 12:17
Son dakika: Altay'da başkan adaylığı için Kasapoğlu karar aşamasında

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırında olan Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesinin ardından gözler 21-28 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken, ismi başkan adaylığı için geçen Mutlu Kasapoğlu önümüzdeki günlerde göreve talip olup olmama konusundaki...

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırında olan Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesinin ardından gözler 21-28 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken, ismi başkan adaylığı için geçen Mutlu Kasapoğlu önümüzdeki günlerde göreve talip olup olmama konusundaki kararını açıklayacağını dile getirdi. Önceki gün katıldığı Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısında mali tabloların belirlendiğini söyleyen Mutlu Kasapoğlu, "Ortada yüklü bir borç miktarı var. Divan, 350 milyon TL civarı bir borç açıkladı. Rakam biraz daha fazla da olabilir" diye konuştu.

Adaylık konusunda şimdilik net açıklama yapmayacağını kaydeden Kasapoğlu, "Ön çalışmalar yapıyoruz. Camianın önde gelen isimleriyle görüşüyoruz. Geçmiş yönetimlerde yer alan kişilerle fikir alışverişi yapıyoruz. Mali tabloyu enine boyuna inceliyoruz. Fizibilite çalışması sonrası kararımızı netleştirip kamuoyu ile paylaşacağız. Son temaslarımızı yapıyoruz. Önümüzde ciddi bir mali tablo var. Borcun yönetilebilirliğini ve finansman kaynaklarını değerlendirip karar vereceğiz" dedi. Altay'da ismi başkan adaylığı için geçen iş insanı İbrahim Akman da yüksek borç nedeniyle çekimser bir açıklama yapmıştı.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, İstifa, Nisan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Altay'da başkan adaylığı için Kasapoğlu karar aşamasında - Son Dakika


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