Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
29.11.2021 18:08
Eski Kulüpler Birliği ve MKE Ankaragücü başkanı Cemal Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.
1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın kalp krizi geçirdi. Dün kalbi duran ve yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Aydın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.
"YOĞUN BAKIMA ALINDIĞINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"
Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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