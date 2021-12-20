Son dakika! Başkan Kocaman, çocuklarla birlikte futbol oynadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar Mahallesi'nde miniklerle birlikte futbol oynadı.

Dumlupınar Mahallesi'nde temaslarda bulunan Başkan Mustafa Kocaman, sonrasında futbol sahasını da inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan futbol sahasında inceleme yapan Başkan Kocaman, miniklerle futbol oynadı.

30 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde Dumlupınar Şehit Er Mecit Parkı futbol sahası bakım ve tamir kapsamında sentetik çim saha tamiri, bakımı ve yenilenmesi, demir yüzeylerin bakımı ve boyaması, galvenizli kafes tel tamir, gergi teli/halatı montajı, çevre aydınlatması bakımı, kale filelerin montajı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Hayallerini yaşayabilecekleri bir Kartepe bırakmak istiyorum"

İlçe genelinde yapılan çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kocaman, "Geleceğimiz olan gençlerimiz için spor sahalarının yapımı ve düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Gençlerimizle birlikte olmak hem çok keyifli hem de onlardan öğrendiğimiz şeylerde oluyor. Dünya'ya farklı bir pencereden bakıyorlar. Onların hayalleri, gelecekleri için doğru adımları atmak onları anlamakla, gelecekleri için doğru adımları atmak onları anlamakla, dinlemekle mümkün. En büyük arzum, onlara hayallerini yaşayabilecekleri bir Kartepe bırakmak" dedi. - KOCAELİ