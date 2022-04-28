Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar - Son Dakika
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Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar

28.04.2022 22:11
Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar

Bir son dakika haberine göre Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına iftar daveti verdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına iftar daveti verdi.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenledikleri iftarda, Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kazancı ile Ismael, sıcak bir ortamda geçen iftarda basın mensuplarıyla sohbet ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. - İSTANBUL

Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar
Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar
Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar

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Valerien Ismael, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den basın mensuplarına iftar - Son Dakika


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