Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı - Son Dakika
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Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı

18.03.2022 12:10
Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde Yeşil Siyahlı ekip 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açarak şehitleri andı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, top sürme, pas çalışmaları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Karşılaşmada galibiyetle ayrılmak isteyen Yeşil Siyahlılar hazırlık çalışmalarına hız verdi. - DENİZLİ

Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı
Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı

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Çanakkale Zaferi, Türk Bayrağı, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Denizlispor idman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı - Son Dakika
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