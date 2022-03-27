Son Dakika | Formula 1 pilotu Norris'den, Bölükbaşı ve Schumacher'in kaza yaptığı viraja eleştiri - Son Dakika
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Son Dakika | Formula 1 pilotu Norris'den, Bölükbaşı ve Schumacher'in kaza yaptığı viraja eleştiri

27.03.2022 19:40
Son Dakika | Formula 1 pilotu Norris'den, Bölükbaşı ve Schumacher'in kaza yaptığı viraja eleştiri

Son dakika haberi: Formula 1 pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris, Formula 2'de yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı ve Formula 1'de yarışan Alman pilot Mick Schumacher'in kaza yaptığı 10. virajda bulunan kerblerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Formula 1 pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris, Formula 2'de yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı ve Formula 1'de yarışan Alman pilot Mick Schumacher'in kaza yaptığı 10. virajda bulunan kerblerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Norris, RaceFuns adlı bağımsız motor sporları haberleri internet sitesine yaptığı açıklamada, 2022 yılında yeni araçların kullanılması sonrasında "kerb" olarak isimlendirilen virajların iç ve dış kısımlarında bulunan, pilotların yavaşlamalarını ve pist sınırları içerisinde kalmalarını amaçlayan bazı tümsek kısımların eskisinden de tehlikeli bir hale geldiğini ifade etti.

Formula 1 pilotu, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:

"Yeni araçlarla birlikte eski kerblerin bir kısmı artık büyük tehlike oluşturmakta. Schumacher'in temas ettiği kerb de bunlardan birisi. Bunun gibi kerblerin değişmesi gerekmekte. Formula 2'de de olanların ardından kerblerin değiştirilmesi gerektiği açıkça ortada. Çünkü, Formula 2'de de araçlar yere çok yakın hareket ediyor. Aynı noktada iki kaza oldu ve Cem, Türk çocuk, hastaneye kaldırıldı."

10. virajdaki kerblerin düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Norris, "Yarıştan önce bu virajda değişiklik yapılması şart. Yarış koşularında, mesela kötü hava şartlarında hatalı olsanız da olmasanız da kerbe temas etmeniz durumunda kendinizi duvarda bulmanız olası. Dolayısıyla bu kerb değiştirilmeli. Bu tip araçlara sahipken bu kadar agresif kerblere ihtiyacımız yok. Bu sadece işleri daha da kötüleştiriyor, viraja giriş açılarımız bozulduğu için yanlış bir hareket yaptığımız anda büyük kazalarla karşılaşabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında 10. virajda kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından 23 numaralı otomobilin sürücüsünün beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tedbir kontrolleri için bir gece hastanede kaldığı tespit edildi ve yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle takım tarafından etkinlikten çekildi." bilgisi verilmişti.

Formula 1'de Haas pilotu Mick Schumacher, dün 10. virajda yaptığı kazanın ardından bugün yarışa katılamayacak. Alman pilot, viraj çıkışındaki kerbe temas etmesinin ardından aracın kontrolünü kaybetmişti.

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Schumacher, Formula 1, Pilot, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Formula 1 pilotu Norris'den, Bölükbaşı ve Schumacher'in kaza yaptığı viraja eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Formula 1 pilotu Norris'den, Bölükbaşı ve Schumacher'in kaza yaptığı viraja eleştiri - Son Dakika
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