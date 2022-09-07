Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı

07.09.2022 22:56
Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı

Galatasaray, Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in ardından Mathias Ross Jensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan peş peşe KAP bildirimleri geliyor. Sarı-kırmızılılar, Icardi ve Yusuf Demir'in ardından bir bomba daha patlattı.

ROSS, GALATASARAY'DA

Galatasaray, Mathias Ross transferi için yaptığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

21 YAŞINA KADAR 104 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
22:14 Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı
21:48 Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
21:35 ABD yine şaşırtmadı! Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan'dan yana tavır aldı
21:21 Merakla beklenen yeni Apple ürünleri tanıtıldı! İşte teknoloji harikaları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 23:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement