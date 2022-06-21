Son dakika haber! 2. Lige yükselen Fethiyespor'da transfer sessizliği - Son Dakika
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Son dakika haber! 2. Lige yükselen Fethiyespor'da transfer sessizliği

21.06.2022 14:38
Son dakika haber! 2. Lige yükselen Fethiyespor'da transfer sessizliği

Son dakika haberi... TFF 2. Ligde mücadele edecek Fethiyespor'da 2 Temmuz Cumartesi günü yapılacak kongrenin hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in İçey İdmanyurdu ile sözleşme imzalamasının ardından Lacivert Beyazlı futbolculara da transfer teklifi yağdığı öğrenildi.

TFF 2. Ligde mücadele edecek Fethiyespor'da 2 Temmuz Cumartesi günü yapılacak kongrenin hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in İçey İdmanyurdu ile sözleşme imzalamasının ardından Lacivert Beyazlı futbolculara da transfer teklifi yağdığı öğrenildi. Plaf-Off'ta şampiyon olan Fethiyespor'da sözleşmesi biten 9 futbolcuya 2. Lig ve 3. Lig takımlarından transfer teklifi yağdığı belirtilirken, Fethiyespor'un kongre öncesi transfer hazırlığı içine girememesi taraftarlarını üzüyor.

2. Lige yükselen takımın oyuncularına değişik lig ve kulüplerden cazip teklifler geldiği öğrenildi. Fethiyespor ile sözleşmesini karşılıklı fesih eden Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in İçel İdmanyurdu ile anlaşmasının ardından şampiyon takımın bazı oyuncularına İçel İdmanyurdu'nun kancayı taktığı öğrenildi. Fethiyespor'da sözleşmesi biten Nurettin Çakır, Alihan Tuncel, Serhat Mutlu, Erdinç Karakaş, Talha Mayhoş, Kaptan Serdar Ümit Deniz, Özgür Çelik'e İçel İdmanyurdu'nun yanı sıra Iğdırspor, Kocaelispor, Kütahyaspor, Esenler Erokspor, Çankaya F. K. ve Tuzlaspor'dan teklifler geldiği öğrenildi. Fethiyespor ile sözleşmesi devam eden Kaleciler Enes Fidayeo ve Halil Kaşlı ile Serhan Yılmaz, Burak Başkaya, Berkin taşkın, Sacit Yolcu, Onur Taha Takır ve Umut Kaya ise takımın iskeleti olarak yeni sezonu bekliyor. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'nın golcü oyuncu Nurettin Çakır ile birlikte Kaptan Serdar Ümit Deniz, sağ bek Serhat Mutlu ve Stoper Özgür Çelik ile yeni sezon için bir görüşme yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor

Fethiyespor Başkanı ve Başkan Adayı Esat Bakırcı'nın 2 Temmuz'da Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapılacak olağan üstü genel kurul için yeni dönem yönetim kurulu listesi hazırlamak için Fethiye'de temaslarını sürdürmekte olduğu da öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! 2. Lige yükselen Fethiyespor'da transfer sessizliği - Son Dakika

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