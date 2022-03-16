Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

16.03.2022 10:39
Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

Son dakika spor haberi: Malatya'da,, Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

Malatya'da,, Minik-Küçük- Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

İnönü Üniversitesi Besyo Salonu'nda devam eden ve 17 Mart'ta sona erecek olan Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmasında 120 sporcu mücadele ediyor.

Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışması sonunda dereceye girecekler, gurup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. - MALATYA

Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor
Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor
Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

YORUMLAR
500
Bu köprüden geçmek yürek ister Bu köprüden geçmek yürek ister Hedefi 12'den vurdular Hedefi 12'den vurdular

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi, Yıldız Genç, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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