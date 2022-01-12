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Son dakika haber | Cem Bölükbaşı, Türkiye'ye Formula 2 heyecanı yaşatacak - Son Dakika

Son dakika haber | Cem Bölükbaşı, Türkiye'ye Formula 2 heyecanı yaşatacak

12.01.2022 13:48
Son dakika haber | Cem Bölükbaşı, Türkiye'ye Formula 2 heyecanı yaşatacak

Bir son dakika haberine göre Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Milli otomobil sporcu su Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Cem Bölükbaşı'nın F2'de yarışacağını duyurduğu basın toplantısı, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Toplantıya 23 yaşındaki pilotun yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cem Bölükbaşı'nın menajeri Temuçin Ünalp ve Icrypex CEO'su Gökalp İçer de katıldı.

Hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Cem Bölükbaşı, "Gerçekten kolay olmadı. Formula 2'ye Abu Dabi'deki testlerde ilk adımı attım. Çok hızlı oldu. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Anlaşmayı 1 hafta önce imzaladık. Sonunda gerçekleşti. 14 hafta sonu yarışacağız. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Hiç beklemediğimiz bir desteği aldık. E-spor'dan gelip Formula 2 seviyesine çıkan ilk pilot oldum. F2'ye gelmek hayal olarak gözüküyordu. Çok büyük bir adım oldu. Bu işin çok başındayız. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol sürücü Fernando Alonso'yu örnek aldığına vurgu yapan Cem Bölükbaşı, "Benim için idol her zaman Alonsu'ydu. Mantalitesini ve sürüş tarzını çok seviyorum. Yakın temasta olduğum bir insan. Alonso'ya karşı her zaman özel bir ilgim ve bağım var. Formula 2'de yarışacağımı duyduğunda sevindi." diye konuştu.

Cem Bölükbaşı, F2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz Racing System takımı adına mücadele edecek.

Eren Üçlertoprağı: "Cem, çok önemli bir yola çıkıyor"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cem Bölükbaşı'nın gösterdiği gelişime ve planlamasına inandıklarını kaydetti.

23 yaşındaki sürücünün F2'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Üçlertoprağı, "Cem'i tebrik ediyorum. Gösterdiği gelişime ve planlamasına yürekten inanıyorum. Cem'in daha güçlü şekilde ülkemizi temsil etmesi için elimizden geleni yapacağız. Cem çok önemli yola çıkıyor. Formula 1'e de çıkması lazım. Bizim de ona çok daha fazla destek olmamız gerek. Arkadan gelen genç kardeşlerine rol model olacak. İnşallah en iyisini yapacağına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Temuçin Önal: "Dünyada ilk olması inanılmaz heyecanı verici"

Cem Bölükbaşı'nın menajeri Temuçin Önal, 23 yaşındaki pilotun verilecek desteklerle daha iyi yerlere geleceğine inandığına vurgu yaptı.

Bir ilki başardıklarının altını çizen Önal, "Dünyada ilk olması inanılmaz heyecan verici. Hikayemize inandırıp yeni yeni bu bütçelere ulaşıyoruz. Dünyada tarih yazmak istiyorsak bunu milletçe yapacağız. Bütçe bulmak da çok zordu. Yolda çok samimi arkadaşlar bulduk. Cem'in hikayesine sponsorlar kattıkça bu yolda daha fazla ilerleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Gökalp İçer: "İçinde bulunmaktan keyif aldığımız bir serüven"

Icrypex'in CEO'su Gökalp İçer ise 23 yaşındaki pilotun ve ailesinin ortaya koyduğu vizyonun verdikleri destekte önemli rol oynadığı kaydetti.

Cem Bölükbaşı'nın çok güzel bir başarı hikayesine imza attığını aktaran İçer, "Cem'in doğal bir yeteneği var. Ailenin vizyonu benim için çok önemli. Bu bir kırılma anı oldu. Cem ve ailesi inandı. Biz bu enerjiyi görünce bu işin içinde olmayı istedik. Bunu sadece fayda maliyet analizi olarak görmüyoruz. İçinde bulunmaktan keyif aldığımız bir serüven. Bunun daha da yükselmesi gerekiyor. Türk şirketlerinin desteği çok önemli. Cem'in sanaldan gerçeğe serüveninde kendimizden hikayeler de görüyoruz. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Formula 1, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Cem Bölükbaşı, Türkiye'ye Formula 2 heyecanı yaşatacak - Son Dakika Spor


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