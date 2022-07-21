Leo Dubois, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Dubois, İstanbul geldi - Son Dakika

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