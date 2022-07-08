Kazımcan Karataş: "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum" - Son Dakika
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Kazımcan Karataş: "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum"

08.07.2022 12:23
Kazımcan Karataş: "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, Avusturya kampında antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Karataş, "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum, o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii heyecanlıyım, burada olduğum için de ayrıca mutluyum. Umarım hem benim için hem Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. İnşallah olumlu ve güzel olur bizim için. Geldiğim günden bugüne kadar sıcakkanlı, aile ortamını bana hissettirdiler. Kampta da sohbet, muhabbetlerimiz devam ediyor. Gerçekten sıcakkanlı karşıladılar beni. Bu aile ortamında ben de bulunduğum için mutlu ve huzurluyum" diye konuştu.

"Sol bekte kendimi daha iyi hissediyorum"

Hangi bölgede oynamayı sevdiğinin sorulması üzerine Karataş, "Geçen sezon sol bekte daha çok ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan hocamızla bu konu hakkında konuşmadık. Okan hocam bana saha içinde hangi bölgede görev verirse elimden geleni yapacağımı izah etmek istiyorum. Sol bekte öne çıkışlarda daha rahat hissediyorum ve daha güvenli oluyorum. Bu yüzden de sol bek mevkisinde kendimi daha iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım'da şans bulmak istiyorum"

Futbola nasıl başladığını anlatan 19 yaşındaki futbolcu, "6 yaşında Altay Spor Kulübü'nde başladım. Ardından da yaş kategorilerinde U11, U12, U13, U14 ve U15 derken A takımda kendimi buldum. Herkesin hayali olan o forma altında A takımla oynamak herkese nasip olmuyor. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Ardından da Galatasaray'a transfer oldum. Mutluyum. Her basamağı sıra sıra geçmek lazım. Birden çıkarsak birden düşmemiz de o kadar kolay olabiliyor. Şu anda U16, U17, U19 ve daha yeni de Ümit Milli Takıma çağırıldım. Yavaş yavaş A takıma çağırılarak şans bulmak ve süre almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan destek beklediğini AKTARAN genç futbolcu, "İlk maçtan son maça kadar bizi desteklesinler. Onların bize güvenini ve inancını sahada yansıtarak elimizden geleni yapacağız. Takım olarak da bunun bilincindeyiz. Sol bek mevkisinde de Galatasaray'a katkı vereceğimi düşünüyorum. Tabii farkı bölgelerde de şans bulursam elimden geleni yapabileceğimi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Saha içinde özgür ve güvenli hissediyorum"

"Kendimi saha içinde özgür ve güvenli hissediyorum" diyen Kazımcan Karataş, sözlerine şöyle devam etti:

"Öne çıkışlarımda ve takıma katkı vereceğim anlarda önümdeki, sağımdaki ve solumdaki oyuncu iyi olduğu sürece onlar bana katkı veriyor, ben de onlara katkı verdikçe daha iyi şartlar oluşuyor. Daha iyi maç çıkartıyorum. 88 numaranın bir önemi yok ama güzel bulduğum bir numara. Bu sene 88 numaralı Galatasaray forması giyeceğim. Umarım hayırlısı olur benim için."

"Okan Hocamla çalıştığım için mutlu ve huzurluyum"

Teknik Direktör Okan Buruk hakkında da konuşan Kazımcan, "Okan hoca takip ettiğim bir hocaydı. Türk futbolunda değerli bir hocamız. Onunla çalıştığım için ayrıca mutlu ve huzurluyum. Okan hocayla görüştüğüm zamanlarda da bana o sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın nasıl büyük bir aile ve camia olduğunu söyledi ve onu dile getirdi bana. Ben de bu şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray forması giyeceğimi söyledim. Şartlar oluştu ve şu an Galatasaray forması giyiyorum. Umarım uzun yıllar da bu formaya hizmet ederim" dedi.

"Umarım mayıslar bizim olur ve şampiyonluklar bizim olur"

Taraftarlar için savaşacaklarını vurgulayan Karataş, "Taraftarlarımızla dün Avusturya'da buluştuk. Buraya indiğimiz zaman bu camianın bir parçası olmak için elimden geleni yapabileceğimi bir kez daha hissettim. Taraftarlarımız bize inansınlar, güvensinler. Biz onlar için savaşacağız, onlar da bizim için tribünde savaşsınlar. Umarım mayıslar bizim olur ve şampiyonluklar bizim olur" diyerek cümlelerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazımcan Karataş: 'Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum' - Son Dakika

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