Son dakika haber | Göztepe'ye Hulusi Belgü'den yatırım hamlesi - Son Dakika
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Son dakika haber | Göztepe'ye Hulusi Belgü'den yatırım hamlesi

25.03.2022 10:01
Son dakika haber | Göztepe'ye Hulusi Belgü'den yatırım hamlesi

Son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran başkan Mehmet Sepil'in yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etmesinin ardından kulübe talepler çoğaldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran başkan Mehmet Sepil'in yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etmesinin ardından kulübe talepler çoğaldı. Kulübün devredilmesinin gündeme gelmesiyle yatırımcıların sayısı bir bir artmaya başladı. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in resmen talip olduğu Göztepe için eski Fenerbahçeli yönetici, iş insanı Hulusi Belgü de devreye girdi. Belgü'nün Göztepe'ye çok ciddi yatırımlar yapmak istediği ifade edildi. Sezon başında da Göztepe'yi gündemine alan Hulusi Belgü'nün temsilcilerinin holding CEO'su Enes Memiş ile bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulandı.

Belgü'nün Mehmet Sepil'e o dönem temsilcileri aracılığı ile 30 milyon euroluk teklif götürdüğü ortaya çıktı. Yapılan görüşme ise gizlilik protokolü kapsamında kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak sezonun başlamasıyla birlikte görüşmeler askıda kaldı. Hulusi Belgü, Mehmet Sepil'in istifası sonrası tekrar devreye girmeye karar verdi. Taraflar önümüzdeki günlerde İzmir'de tekrar bir araya gelecek. Uzun yıllar turizm, demir ticareti, gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde kendi kurduğu şirketlerle faaliyet gösteren 56 yaşındaki Hulusi Belgü, Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde bir süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Hulusi Belgü, 2013 yılında Fenerbahçe başkanlığına aday olmuştu.


YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Sepil, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Göztepe'ye Hulusi Belgü'den yatırım hamlesi - Son Dakika


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