Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

01.05.2022 17:31
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

Son dakika haberine göre TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Orduspor 1967 A.Ş.'yi 3-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Orduspor 1967 A.Ş.'yi 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Levent Gümüşdere xx, Harun Pekyürek xx, Cem Harman xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. : Cengiz Biçer xx, Burak Koyun xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx (Batuhan Arslan dk.90 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Emre Kömürcü dk.90 xx), Mahmuthan Samet Acar xx, Kaan Öztürk xx (Yusuf Yağmur dk.64 xx), Sancar Yıldırım xx, Güray Fırat xx (Berkant Taşkıran dk.64 xx), Raif Gündoğdu xx, Mustafa Aydoğdu xx (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk.90 xx)

Teknik Direktör: Halim Karaköse

Orduspor 1967 A.Ş: Ali Alper Doğanxx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Serhat Velioğlu xx (Yağız Berkay Hazar dk.79 xx), Ufuk Özcan xx, Hakan Aydın xx (Seçim Can Koç dk.66 xx), Adem Doğan xx (Bilal Gülden dk.59 xx), Eray Eren xx (Oğuz Saltabaş dk.66 xx), Metin Sevinç xx, Ferdi Konak xx, Cevatcan Ekinci xx, Kadir Seven xx (Volkan Geyik dk.79 xx)

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Goller: Murat Kara (dk.34 ve dk.45) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Abdurrrahman İlkyaz (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.), Kadir Seven (Orduspor 1967 A.Ş.) - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Kara, Gümüşhane, Orduspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı - Son Dakika


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