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Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

22.12.2021 00:48
Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

Son dakika spor haberi... İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı.

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı.

Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58'inci dakikalarda Eddie Nketiah, 27'nci dakikada Nicolas Pepe ve 90+1'inci dakikada Charlie Patino attı. Konuk ekibin tek golü, 31'inci dakikada Nathan Broadhead'den geldi.

Çeyrek final aşaması, bugün TSİ 22.45'te yapılacak Brentford- Chelsea, Liverpool-Leicester City ve Tottenham- West Ham United maçlarıyla tamamlanacak.

Arsenal FC, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi - Son Dakika
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