Son dakika haber... Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi

Fenerbahçe- Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi'ni istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, 'Ali Koç İstifa', 'Ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' tezahüratlarıyla tepki gösterdi. - İSTANBUL