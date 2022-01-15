Son dakika haber! NBA'de Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven'in üstün performansının yardımıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'u 124-118 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerini karşı karşıya getiren karşılaşmada Heat, sezonun 27. galibiyetine Hawks karşısında ulaştı.

Üst üste 4 galibiyetle konferansında ikinci sırada bulunan Heat'te mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 27 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven 17 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle double-double yaptı. Tyler Herro 24 sayı, Jimmy Butler 23 sayı ve 10 asist, P.J. Tucker 17, Max Strus 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 41. maçında 24. kez kaybeden Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 9 asist, De'Andre Hunter 20, Danilo Gallinari 18, John Collins 16 ve Kevin Huerter 15 sayıyla mücadele etti.

Diğer Türk oyuncular da sahaya çıktı

Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 114-109 mağlup ederek üst üste 3'üncü, sezonun 25'inci galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta yaklaşık 24 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalmayla skora katkı sağladı. Darius Garland 32 sayı ve 8 asist, Jarrett Allen 17 sayı ve 16 ribauntla galibiyette başrolü oynadı.

Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Dejounte Murray'ın 30 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistlik üstün performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sacramento Kings, ağırladığı Houston Rockets'ı 126-114'lük skorla geçti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Kings'te De'Aaron Fox 27 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Marvin Bagley 26 sayı ve 13 ribaunt, Buddy Hield 19 sayı ve 6 ribaunt, Harrison Barnes 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

32 mağlubiyetle konferansında son sırada yer alan Rockets'ta Christian Wood 26 sayı ve 8 ribaunt, Jae'Sean Tate 17 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Kevin Porter 16 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Eric Gordon 16 sayılık performans gösterdi.

Sakatlık sürecini geride bırakarak sahaya yeniden çıkan milli oyuncu Alperen Şengün ise 13 dakika 45 saniyede 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele etti.

Philadelphia 76ers'ın, ağırladığı Boston Celtics'i 111-99'luk skorla geçtiği karşılaşmada all-star Joel Embiid 25 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Tyrese Maxey 23 sayı, Tobias Harris 17 sayı ve 9 ribaunt, Seth Curry 17 sayı ve 7 asistle oynadı.

Karşılaşmada 27 dakika sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla galibiyete destek verdi.

Grizzlies'in rekor serisine Mavericks son verdi

Dallas Mavericks, üst üste 11 galibiyetle kulüp rekoru kıran Memphis Grizzlies'i deplasmanda 112-85 mağlup ederek rakibinin serisine son verdi.

Bu sezon 23. kez kazanan Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Grizzlies'in en skorer oyuncusu, 19 sayıyla Ja Morant oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Orlando Magic: 109-116

Detroit Pistons- Toronto Raptors: 103-87

Indiana Pacers- Phoenix Suns: 94-112

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 111-99

Chicago Bulls- Golden State Warriors: 96-138

Miami Heat-Atlanta Hawks: 124-118

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 109-114

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 85-112

Sacramento Kings-Houston Rockets: 126-114