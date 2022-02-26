Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı

26.02.2022 18:40
Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı

Son dakika spor haberine göre Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.

YORUMLAR
500
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu... Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu... Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Caner Aydın, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 18:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement