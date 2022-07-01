Polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü - Son Dakika
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Polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

01.07.2022 15:50

- Polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü Rize Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yıldız, 'Herkes için futbolda mavi kart' adlı uygulama ile TMOK Fair Play Ödülleri 'Sportif Tanıtım' dalında 'Kutlama Mektubu' ile ödüllendirildi.

- Polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü

RİZE - Rize Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yıldız, 'Herkes için futbolda mavi kart' adlı uygulama ile TMOK Fair Play Ödülleri 'Sportif Tanıtım' dalında 'Kutlama Mektubu' ile ödüllendirildi.

Geçtiğimiz aylarda TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) tarafından organize edilen, bu sene 40. kez düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Çocuklara spor yoluyla Fair Play değerlerini aşılamak için yapılan 'Herkes için futbolda mavi kart' projesinde hem hakem hem gözlemci olarak yer aldığından ötürü polis öemuru Seçkin Yıldız, 'Sportif Tanıtım' dalında 'Kutlama Mektubu' ödülünü almaya hak kazandı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen ödül töreninde TMOK Fair Play Komisyon Üyesi Hasan Sarıçiçek ve Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından polis memuru Seçkin Yıldız'a ödülü takdim edildi.

Emniyet Müdürü Gökduman, "Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Böyle güzel bir çalışmayı ödüllendirip, arkadaşlarımızı cesaretlendirdikleri için Milli Olimpiyat Komitesine de teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan projenin bilim kurullarında takdir edildiği için ödüllendirildiğini söyleyen Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Hasan Sarıçiçek, "Biz her yıl farkındalığı olan özgün çalışmalara öncelik tanıyoruz. İyiye, doğruya giden güzel bütün gayretler örnek alınsın diye onları ödüllendiriyoruz. Seçkin Yıldız'ın çalışması yüzlerce aday içerisinden seçilerek, uluslararası bilim kurullarında da takdir edildiği için tarafımızdan ödüle layık görüldü. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fair Play ödülünü almaya hak kazanan Fındıklı'da görevli polis memuru Seçkin Yıldız, "Çalışmamız; Artvin ili Arhavi ilçesinde uygulanan 'Herkes için futbolda mavi kart' etkinliği. 10 yıldır yapılan etkinlikte, çocuklara yarışmacılık yaptırmayıp, onlara sarı, kırmızı kart göstermeyip, olumlu davranışları mavi kart ile ödüllendiriyoruz. Mavi kart centilmenliği, sportmenliği simgeleyen sembolik bir kart. Bu projeyi yüksek lisans tezine dönüştürdük, etkilerini ölçtük. Bu yüksek lisans tezini akademik makaleye dönüştürdük. Sonra bu çalışmalar Fair Play Komisyonu'na önerildi ve komisyon beni ödüle layık gördü. Bu ödülü alacağımı duyunca çok heyecanlandım" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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