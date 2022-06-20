Son dakika haber! Polonya'da 8 madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika
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Son dakika haber! Polonya'da 8 madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, yurda döndü

20.06.2022 17:16
Son dakika haber! Polonya'da 8 madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, yurda döndü

Son dakika spor haberi... Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nda 8 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.

Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nda 8 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.

Polonya'nın Lomianki kentinde düzenlenen ve 13 ülkeden 57 sporcunun katıldığı turnuvada 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bozkurter ile milli sporcular Barış Bayraktar ve Yeliz Güllü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda önemli bir başarı elde ettiklerine vurgu yapan Bozkurter, "Ne mutlu ki Türkiye'nin böyle bir takımı var. Devletimize ve sponsorlara çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bu takıma çok sahip çıkması lazım. Gayet iyi gidiyor. Beklentilerimizin üstünde bir başarıyla devam ediyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki altın madalyanın sahibi olan Barış Bayraktar, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok çalıştık. Takım halinde inandık. Böyle bir başarının geleceğini bekliyorduk. Türkiye'de para dans takımı kurulduğundan bu yana bir turnuvadaki en fazla madalyayı aldık. İki altınla bu başarıya destek verdim. Milli marşımızı 2 defa okutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Türk halkına armağan olsun. Daha sıkı çalışacağız. Aynı başarıyı Prag'da da göstereceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Turnuvada elde ettikleri başarıdan dolayı çok gururlu olduğunu aktaran Yeliz Güllü ise "Avrupa ve dünya şampiyonalarına kota almak için bu turnuvaya katıldık. Tüm milli takım kota aldı. Madalya ve birinciliklerle geldik. Mutluyuz. Ümit ediyoruz ki aynı başarıları sürdürürüz." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! Polonya'da 8 madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Polonya'da 8 madalya kazanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika
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